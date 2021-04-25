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Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась на 84-м году жизни
Фото: Смоленский государственный академический драматический театр

Народная артистка России Людмила Сичкарева скончалась на 84-м году жизни

Полина Долганова

Культура

Народная артистка РФ Людмила Сичкарева умерла на 84-м году жизни. Об этом в субботу, 24 апреля, сообщили в группе Смоленского академического драматического театра имени Грибоедова в социальной сети «ВКонтакте». В этом театре актриса служила более 55 лет.

— Внутреннее свечение, безумная энергетика и харизма... Ушла из жизни Людмила Александровна Сичкарева — актриса нашего театра, народная артистка Российской Федерации, — говорится в сообщении.

Сичкарева родилась 6 сентября 1937 года в Алма-Ате. В 1961-м она получила театральное образование в студии при Красноярском драматическом театре имени Пушкина. Именно в ней когда-то учился Иннокентий Смоктуновский. На сцене Смоленского театра актриса играла в спектаклях «Поздняя любовь», «Тартюф» и «Собачье сердце».

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