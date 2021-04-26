Роспотребнадзор развеял миф о тепловом ударе из-за маски

Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Угроза получить тепловой удар из-за ношения защитной маски крайне мала. Об этом в понедельник, 26 апреля, рассказали в Роспотребнадзоре.

В ведомстве призвали не бояться получить тепловой удар из-за применения средств индивидуальной защиты, поскольку существенно нарушить теплообмен маска не может.

Чтобы обеспечить организму нормальную терморегуляцию в жаркую погоду, следует оставлять открытыми другие участки тела, а голову защитить от солнца легким головным убором.

Маски в жару нужно менять чаще обычного, так как они быстрее становятся влажными, от чего эффективность защиты снижается. Летом лучше отказаться от применения средств индивидуальной защиты темного цвета, сообщает РИА Новости.

Ранее терапевт рассказала, где можно ходить без масок.

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