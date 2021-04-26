Москвичек пригласили на конференцию о самозанятости в комплексе «Техноград»

девушка, бизнес женщина, компьютер, бизнесвумен / Фото: https://pixabay.com/ru

Россия, Москва, Северо-Восточный административный округ, Останкинский район, Выставка достижений народного хозяйства Карта всех событий

В инновационно-образовательном комплексе «Техноград» пройдет конференция «Что может самозанятая?». Мероприятие состоится на ВДНХ 28 апреля.

В рамках конференции эксперты расскажут о секретах развития собственного дела и поделятся системами восприятия информации клиентами. Также будут рассмотрены преимущества налога на профессиональный доход.

— Ежегодно Департамент проводит свыше тысячи различных образовательных мероприятий для предпринимателей. И женщины являются наиболее активными их участниками, — рассказал руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин.

Отмечается, что конференция будет проходить в нескольких форматах: информационном, интерактивном и выставочном.

Во второй части программы шесть женщин-предпринимательниц расскажут участницам о своих историях успеха. В интерактивной зоне состоится несколько воркшопов. На них желающие смогут создать первый дизайн-шаблон для поста и сторис в Instagram, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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