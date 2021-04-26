Горожанам рассказали о разработках участников Московского инновационного кластера

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Участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют более 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, а также разработка спутниковой связи и многое другое.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что респондентам МИК доступно свыше 200 мер поддержки. Чаще всего предприниматели пользуются субсидиями на участие в российских и зарубежных выставках, на инжиниринг и обучение сотрудников.

— Участники кластера реализуют более 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере, — сказал глава департамента.

Московские компании создают беспилотники, которые способны доставить тяжелый груз, проектируют сверхлегкие ракеты и изучают экологию из космоса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

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