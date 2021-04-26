Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Горожанам рассказали о разработках участников Московского инновационного кластера
Фото: pixabay.com

Горожанам рассказали о разработках участников Московского инновационного кластера

Виктория Родимкина

Город

Участники Московского инновационного кластера (МИК) реализуют более 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере. Это производство беспилотных воздушных средств, авиационных систем и оборудования, узлов летательных аппаратов, а также разработка спутниковой связи и многое другое.

Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы Алексей Фурсин отметил, что респондентам МИК доступно свыше 200 мер поддержки. Чаще всего предприниматели пользуются субсидиями на участие в российских и зарубежных выставках, на инжиниринг и обучение сотрудников.

— Участники кластера реализуют более 40 инновационных проектов в аэрокосмической сфере, — сказал глава департамента.

Московские компании создают беспилотники, которые способны доставить тяжелый груз, проектируют сверхлегкие ракеты и изучают экологию из космоса, сообщает официальный сайт мэра Москвы.

Читайте также: Общественно-производственный кластер появится на территории промзоны «Каширское шоссе»

Технологии и инновациикластерразработка
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Рустам Сабанчеев
Рустам Сабанчеев

Чипы, цены и война: чего боятся россияне

Все мнения
О проекте
Читайте нас в