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Лжеюристы обокрали московскую пенсионерку более чем на 1,2 миллиона рублей
Фото: sudak.rk.gov.ru

Лжеюристы обокрали московскую пенсионерку более чем на 1,2 миллиона рублей

Илья Ашуров

Происшествия

Полиция задержала лжеюристов, которые похитили у москвички крупную сумму денег под видом оказания юридической помощи. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Московская пенсионерка искала юристов для того, чтобы вернуть похищенные у нее ранее деньги. Она пришла в юридическую фирму, расположенную в центре Москвы. Там ей пообещали помочь получить компенсацию в размере 4,5 миллиона рублей. После чего злоумышленники убедили москвичку подписать договор и оплатить их «услуги» на сумму более 1,2 миллиона рублей. Однако после получения денег лжеюристы никакой помощи пенсионерке не оказали.

Видео: Пресс-служба ГУ МВД по Москве

Вскоре полиция задержала предполагаемых мошенников. Ими оказались 30-летняя жительница Подмосковья и 32-летний москвич. В отношении них возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество».

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