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Стало известно, как будут работать школы и детсады в Подмосковье с 1 по 10 мая
Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Максим Мишин

Стало известно, как будут работать школы и детсады в Подмосковье с 1 по 10 мая

Елена Фролова

Образование

Работа детских садов и школ на территории Московской области будет приостановлена с 1 по 10 мая. Об этом сообщили в пресс-службе регионального министерства образования.

— На указанный период заработная плата сотрудникам образовательных учреждений будет сохранена, — подчеркнула руководитель ведомства Ирина Каклюгина.

По ее словам, все дошкольные и образовательные учреждения уже получили соответствующие уведомления о продлении майских праздников. При этом министр добавила, что в дни между майскими праздниками в школах должны были проходить Всероссийские проверочные работы. Однако в связи с обстоятельствами они, как и другие контрольные, будут перенесены на другие даты, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня».

Подробную информацию об этом нужно будет выяснять у директора или классного руководителя.

Читайте также: Россиянам объяснили, что будет с зарплатой в майские праздники

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