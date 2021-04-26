Крупный газопровод начали реконструировать на Нахимовском проспекте

Фото:Nord Stream 2 / Aксель Шмидт

Россия, Москва, Нахимовский проспект Карта всех событий

Специалисты приступили к санации газопровода высокого давления на Нахимовском проспекте. Об этом сообщила пресс-служба компании «Мосгаз».

Инженерное сооружение было построено в 1959 году. Известно, что труба диаметром 1020 миллиметров и протяженностью 1945 метров является одной из самых крупных в Москве.

Газопровод питает энергией ТЭЦ-20, которая находится в Юго-Западном округе столицы. Сооружение обеспечивает газом коммунально-бытовой сектор ЮЗАО, ЮАО, ЦАО.

Работоспособность газопровода продлевает следующая технология: специальный клей тонким слоем ложится на внутренние стенки труб, обновляя тем самым поверхность конструкции. Такая технология способна продлить жизнь газопровода на 40 лет.

Читайте также: Здание военкомата в Тимирязевском районе столицы капитально отремонтируют