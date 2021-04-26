Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Великий понедельник: что означает первый день Страстной недели
Фото: Pixabay / Denis Vdovichenko

Великий понедельник: что означает первый день Страстной недели

Елена Фролова

Религия

Страстная неделя, предваряющая Светлую Пасху, началась с 26 апреля. Каждый день этого периода посвящен определенным событиям Священного писания, связанным с жертвой, принесенной Иисусом Христом.

Так, понедельник, вторник и частично среду верующие должны посвятить подготовке к полному и искреннему соучастию в Крестных муках Христа, который своей жертвой искупил первородный грех людей. В эти дни в храмах проводится литургия, во время которой вспоминают притчи Спасителя, а также его наставления ученикам.

Помимо этого, понедельник считается единственным днем Страстной недели, когда упоминается история Иосифа, проданного братьями в рабство и отправленного в Египет. В этом сказании Иосиф становится неким прообразом Христа.

Еще одно событие, которое вспоминают в этот день – иссушение бесплодной смоковницы. Растение было покрыто свежей листвой, однако на нем не было плодов, которые могли бы утолить голод Спасителя. В результате он наслал проклятия на дерево, цветущее без плодов, отмечает Nation News.

Страстная неделя также отличается тем, что в ее дни в храмах проводятся поминовения усопших, ежедневные молебны и почитание памяти святых.

Читайте также: Народный календарь. Как правильно провести Великий понедельник, 26 апреля

понедельникПасхаСтрастная неделя
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Не по законам мира сего

Все мнения
О проекте
Читайте нас в