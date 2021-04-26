Великий понедельник: что означает первый день Страстной недели

Фото: Pixabay / Denis Vdovichenko

Страстная неделя, предваряющая Светлую Пасху, началась с 26 апреля. Каждый день этого периода посвящен определенным событиям Священного писания, связанным с жертвой, принесенной Иисусом Христом.

Так, понедельник, вторник и частично среду верующие должны посвятить подготовке к полному и искреннему соучастию в Крестных муках Христа, который своей жертвой искупил первородный грех людей. В эти дни в храмах проводится литургия, во время которой вспоминают притчи Спасителя, а также его наставления ученикам.

Помимо этого, понедельник считается единственным днем Страстной недели, когда упоминается история Иосифа, проданного братьями в рабство и отправленного в Египет. В этом сказании Иосиф становится неким прообразом Христа.

Еще одно событие, которое вспоминают в этот день – иссушение бесплодной смоковницы. Растение было покрыто свежей листвой, однако на нем не было плодов, которые могли бы утолить голод Спасителя. В результате он наслал проклятия на дерево, цветущее без плодов, отмечает Nation News.

Страстная неделя также отличается тем, что в ее дни в храмах проводятся поминовения усопших, ежедневные молебны и почитание памяти святых.

Читайте также: Народный календарь. Как правильно провести Великий понедельник, 26 апреля