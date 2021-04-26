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Доктор Мясников дал россиянам рекомендации перед майскими праздниками
Фото: Dmitry Rozhkov / CC BY-NC-SA 4.0

Доктор Мясников дал россиянам рекомендации перед майскими праздниками

Юлия Павлушова

Здоровье

Врач и телеведущий Александр Мясников дал советы россиянам в преддверии майских праздников. В своем Telegram-канале медик отметил, что в мае начинается «реальный Новый год».

Из-за ситуации с коронавирусом Александр Мясников призвал избегать помещений с большим скоплением людей. Он добавил, что заразиться COVID-19 на улице и при соблюдении дистанции практически невозможно.

— Впереди долгий период выходных дней. Напомню, как он называется: майские праздники! И самый главный наш праздник — День Победы! Поэтому мой медицинский совет: радуйтесь! Гуляйте, занимайтесь спортом, устраивайте пикники, ходите в гости! В День Победы поднимите рюмку в честь павших и победивших! — написал телеведущий.

Ранее Александр Мясников сообщил, что полный отказ от алкоголя может привести к опасным последствиям.

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Александр Мясниковмайские праздникисоветы
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