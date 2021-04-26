Ученые спрогнозировали резкий рост заболеваний сердца из-за пандемии коронавируса

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Синдром выгорания, который сопровождает мировую пандемию коронавируса, приведет к резкому скачку числа сердечно-сосудистых заболеваний через несколько лет. К такому выводу пришли ученые из новосибирского НИИ терапии и профилактической медицины.

По словам старшего научного сотрудника НИИ Дмитрия Панова, из-за вынужденной самоизоляции на фоне пандемии многие люди подвергаются воздействию этого фактора. Он отметил, что исследования, которые много лет проводились вНовосибирске, позволяют определить сроки отложенной реакции человечества.

Новосибирские ученые, изучающие влияние психосоциальных факторов на риск развития заболеваний сердца с 80-х годов прошлого века, уверяют, что из роль огромна. С соответствующим докладом Панов выступил на конгрессе Европейского общества кардиологов в марте 2021 года.

— Благодаря многолетним исследованиям, новосибирские ученые смогли не просто указать на фактор риска, но и измерить его воздействие. По их расчетам, жизненное истощение повышает риск развития ишемической болезни сердца, инсульта, артериальной гипертензии (спустя три — пять лет) в 2,5—3 раза. Учитывая всемирные масштабы влияния пандемии и карантина, рост сердечно-сосудистых заболеваний тоже может измеряться многими миллионами новых пациентов, — цитирует сообщение ученых РИА Новости.

Уточняется, европейские кардиологи выразили интерес к докладу ученого из Новосибирска, текст которого опубликовали десятки иностранных медицинских изданий.

Понятие «синдром выгорания», или жизненное истощение, появился в конце XX века. Он подразумевает совокупность симптомов, включая чувство безнадежности и физическое истощение.

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