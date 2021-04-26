Зимние знаки безопасности заменили на летние на водоемах Москвы

Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Перед летним сезоном более 900 знаков безопасности заменили на 250 водоемах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Вместо информационных щитов «Выход на лед запрещен!» у воды установили знаки «Купаться запрещено!» для предотвращения несчастных случаев.

Места установки знаков подбираются специально, чтобы их было видно с любой точки берега.

Москвичам не стоит отчаиваться, покупаться удастся в тех местах, где установлены знаки «Место купания», говорится в сообщении.

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