Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Зимние знаки безопасности заменили на летние на водоемах Москвы
Фото: Telegram / Городское хозяйство Москвы

Зимние знаки безопасности заменили на летние на водоемах Москвы

Полина Долганова

Город

Перед летним сезоном более 900 знаков безопасности заменили на 250 водоемах. Об этом сообщается в Telegram-канале «Городское хозяйство Москвы».

Вместо информационных щитов «Выход на лед запрещен!» у воды установили знаки «Купаться запрещено!» для предотвращения несчастных случаев.

Места установки знаков подбираются специально, чтобы их было видно с любой точки берега.

Москвичам не стоит отчаиваться, покупаться удастся в тех местах, где установлены знаки «Место купания», говорится в сообщении.

Читайте также: Москвичам рассказали о местах для пикников на майских праздниках

природаСтоличные водоемывесна
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Александр Лосото 
Александр Лосото 

Слишком платная медицина: как бы не закончились врачи

Сергей Лесков
Сергей Лесков

Чернобыль 35 лет спустя: нельзя сказать, что опасность позади

Геворг Мирзаян
Геворг Мирзаян

Страна ограниченного суверенитета: под чью дудку танцует Чехия

Руслан Клинский
Руслан Клинский

Юморист Юрий Гальцев: между женой и любовницей

Валерий Смирнов
Валерий Смирнов

Защитная маска спасет от аллергии

Никита Миронов  
Никита Миронов  

Российская эстрада — это банда

Ольга Кузьмина  
Ольга Кузьмина  

«Распустились!»: грозная сила наших тополей

Все мнения
О проекте
Читайте нас в