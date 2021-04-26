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Более четырех миллионов российских детей отправятся на отдых этим летом
Фото: Правительство РФ

Более четырех миллионов российских детей отправятся на отдых этим летом

Евгения Владимирова

Общество

Вице-премьер РФ Татьяна Голикова рассказала, что в этом году в регионах на летнюю оздоровительную кампанию планируется потратить 48,8 миллиарда рублей.

Кроме того, она сообщила, что в организации летнего отдыха и оздоровления отправятся 4,3 миллиона детей.

— Мы предполагаем, что летним отдыхом будет охвачено 4,3 миллиона наших детей, из них почти 1,5 миллиона — это дети, которые находятся в трудной жизненной ситуации, — рассказал вице-премьер на совещании.

Она также отметила, что в 2021 году планируется открыть 37,6 тысячи различных организаций отдыха и оздоровления детей, передает РИА Новости.

Напомним, что в прошлом году в детских лагерях побывало всего 891,5 тысячи детей. Среди них 13,2 тысячи были детьми-инвалидами. Это в шесть раз меньше ежегодного количества детей, участвующих в летней оздоровительной кампании.

Ранее в ежегодном послании Федеральному собранию президент России Владимир Путин предложил продлить до конца 2021 года программу поддержки внутреннего туризма с частичным возвратом средств на туристические путевки. Он предложил возвращать родителям половину стоимости путевки в детский лагерь.

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