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Врач рассказала о серьезном заболевании, вызывающем постоянную сонливость
Фото: pexels.com / Ketut Subiyanto

Врач рассказала о серьезном заболевании, вызывающем постоянную сонливость

Елена Фролова

Здоровье

Что является причиной дневной сонливости, объяснила сомнолог София Черкасова.

По ее словам, постоянное желание спать может быть вызвано рядом заболеваний. Как правило, такая усталость сигнализирует об остановке дыхания во сне.

— При подобном заболевании у человека на фоне храпа могут случаться частые остановки дыхания. Нормой считается до пяти остановок дыхания за ночь, — пояснила София Черкасова.

Она отметила, что когда таких случаев становится больше, то это свидетельствует о синдроме остановки дыхания во сне. Существуют и тяжелые случаи, когда их количество достигает 500 раз за ночь. Как пояснила эксперт, из-за этого человек может не дышать порядка трех–четырех часов. Причем каждая остановка дыхания, по мнению сомнолога, становится стрессом для организма. Из-за этого происходит микропробуждение мозга, который пытается привести в действие дыхательные мышцы. В результате нарушается структура сна, человек недосыпает, и у него появляется дневная сонливость, отмечает Nation News.

Помимо этого, постоянное желание прилечь можно связать с нарколепсией — повторяющимися приступами непреодолимой сонливости в дневные часы, проблемами с щитовидной железой и чрезмерным количеством сна.

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заболеваниясомнологсонливость
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