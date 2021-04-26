Врач рассказала о серьезном заболевании, вызывающем постоянную сонливость

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Что является причиной дневной сонливости, объяснила сомнолог София Черкасова.

По ее словам, постоянное желание спать может быть вызвано рядом заболеваний. Как правило, такая усталость сигнализирует об остановке дыхания во сне.

— При подобном заболевании у человека на фоне храпа могут случаться частые остановки дыхания. Нормой считается до пяти остановок дыхания за ночь, — пояснила София Черкасова.

Она отметила, что когда таких случаев становится больше, то это свидетельствует о синдроме остановки дыхания во сне. Существуют и тяжелые случаи, когда их количество достигает 500 раз за ночь. Как пояснила эксперт, из-за этого человек может не дышать порядка трех–четырех часов. Причем каждая остановка дыхания, по мнению сомнолога, становится стрессом для организма. Из-за этого происходит микропробуждение мозга, который пытается привести в действие дыхательные мышцы. В результате нарушается структура сна, человек недосыпает, и у него появляется дневная сонливость, отмечает Nation News.

Помимо этого, постоянное желание прилечь можно связать с нарколепсией — повторяющимися приступами непреодолимой сонливости в дневные часы, проблемами с щитовидной железой и чрезмерным количеством сна.

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