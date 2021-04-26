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«Сколько же тепла и счастья»: Меладзе показал фотографию с новорожденной дочкой
Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

«Сколько же тепла и счастья»: Меладзе показал фотографию с новорожденной дочкой

Юлия Павлушова

Звезды

Российский музыкант Валерий Меладзе вновь стал отцом в середине апреля. У него родилась дочь в браке с певицей Альбиной Джанабаевой. Артист опубликовал в Instagram милую фотографию с ребенком – в кадре он держит в своей ладони крохотную ручку дочери.

— Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки, — подписал снимок Валерий Меладзе.

Поклонники артиста написали в комментариях, что не смогли сдержать слез умиления, глядя на эту фотографию.

«Вы заставили меня прослезиться», «Какое милое и теплое фото», «Это лучшее, что я видела в Instagram за много-много дней», — отметили интернет-пользователи.

Ранее Альбина Джанабаева показала фото новорожденной дочери.

Читайте также: «Я счастлив в роли отца»: Меладзе рассказал о рождении третьего ребенка

Валерий МеладзеInstagramдети
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