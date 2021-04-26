«Сколько же тепла и счастья»: Меладзе показал фотографию с новорожденной дочкой
Российский музыкант Валерий Меладзе вновь стал отцом в середине апреля. У него родилась дочь в браке с певицей Альбиной Джанабаевой. Артист опубликовал в Instagram милую фотографию с ребенком – в кадре он держит в своей ладони крохотную ручку дочери.
— Сколько же тепла и счастья дает мне прикосновение этой маленькой ладошки, — подписал снимок Валерий Меладзе.
Поклонники артиста написали в комментариях, что не смогли сдержать слез умиления, глядя на эту фотографию.
«Вы заставили меня прослезиться», «Какое милое и теплое фото», «Это лучшее, что я видела в Instagram за много-много дней», — отметили интернет-пользователи.
Ранее Альбина Джанабаева показала фото новорожденной дочери.
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