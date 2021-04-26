В Госдуме разъяснили, можно ли перенести или отменить отпуск с 4 по 7 мая

Фото: Пресс-служба Госдумы

Вопрос о переносе отпускных дней с 4 по 7 мая на другие даты нужно решать на уровне «работодатель — сотрудник» в индивидуальном порядке. Так считает председатель комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Ярослав Нилов.

Вместе с тем, согласно рекомендациям Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, с 2020 года нерабочие дни не входят в число дней отпуска, добавил спикер. Согласно информации сервиса по поиску вакансий «Работа.ру», каждый четвертый житель нашей страны собирается уйти в отпуск с 4 по 7 мая, отмечает «Москва 24».

Как подчеркнул Ярослав Нилов, многие из этих граждан взяли отпуск до того, как президент России Владимир Путин объявил даты между майскими праздниками нерабочими. Однако пока мало практики того, как можно поступать в таких случаях.

— В Трудовом кодексе прописаны понятия «нерабочие праздничные дни» и «выходные дни». А российский лидер объявил эти дни специальным указом исходя из эпидемиологической ситуации просто нерабочими, — объяснил депутат.

По его мнению, в любом случае возможность переноса отпуска будет зависеть от решения и возможностей работодателя. Если же по данному вопросу между сотрудником и начальством возникнет конфликт, то парламентарий советует обращаться в трудовую инспекцию, прокуратуру или суд.

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