Москвич лишился золотой цепочки стоимостью 130 тысяч рублей в столичном баре

Фото: Анна Быкова

Россия, Москва, Лесная улица Карта всех событий

В центре Москвы у мужчины украли ювелирное украшение стоимостью 130 тысяч рублей. Об этом в понедельник, 26 апреля, «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе столичного ГУ МВД.

Вечером 24 апреля житель столицы отправился отдыхать в ресторан на Лесной улице. На его шее была золотая цепочка с крестом. В ресторане мужчина какое-то время выпивал, а потом решил сменить обстановку и отправился в бар на той же улице. После бара москвич вернулся домой, где неожиданно для себя обнаружил пропажу своего украшения: цепочки и креста из чистого золота на нем уже не было.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. По словам потерпевшего, ему нанесен материальный ущерб в размере 130 тысяч рублей.

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