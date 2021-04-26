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Мишустин заявил о необходимости ликвидировать трехсменку в российских школах
Фото: president.gov.by

Мишустин заявил о необходимости ликвидировать трехсменку в российских школах

Кирилл Николаев

Образование

Премьер-министр Российской Федерации Михаил Мишустин заявил о необходимости как можно скорее ликвидировать трехсменку в школах. Об этом он сообщил в понедельник, 26 апреля, в ходе совещания с правительством.

Во время встречи он рассказал о поездке в Чечню. По словам Мишустина, Чечня входит в число регионов, где дети учатся в три смены.

— Эту проблему необходимо ликвидировать как можно скорее и не только в этом субъекте РФ, — цитирует Мишустина РИА Новости.

Он добавил, что кабмин помогает с решением данного вопроса.

Ранее Мишустин заявил, что высшее образование необязательно для поиска хорошей работы.

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