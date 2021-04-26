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Диетолог объяснил, как правильно есть картофель
Фото: pixabay.com

Диетолог объяснил, как правильно есть картофель

Елена Фролова

Здоровье

Большинство людей, которые придерживаются здорового питания, демонизируют картофель и стараются избегать его во время диет. Однако мнение о том, что данный корнеплод негативно сказывается на фигуре и здоровье, является всего лишь мифом. В реальности нужно понимать соотношение пропорций между потреблением и расходом данного продукта, объяснил диетолог и нутрициолог Роман Пристанский.

— Любая диета представляет собой довольно унифицированный продукт, вмещающий в себя различные вводные. Это и активности, и возраст, и гендерная принадлежность, — пояснил эксперт.

При этом он добавил, что ничего страшного в картофеле, как таковом, нет. Он насыщен углеводами и крахмалом. Последний так или иначе распадается в организме человека до сахаров. Подобное происходит с любой углеводистой пищей независимо от способа ее обработки. Как объяснил диетолог, гречка и овсянка также все равно станут сахаром.

Во всем мире 26 апреля празднуют День варки картофеля, отмечает «Радио 1». По мнению нутрициолога, при данном процессе приготовления корнеплода нет особенных хитростей. При этом, когда человек хочет его пожарить, лучше предварительно замочить картофель в холодной воде. Таким образом из него выйдет лишний крахмал.

Помимо этого, Роман Пристанский напомнил, что так как в данном продукте содержится много углеводов, его лучше употреблять за четыре – пять часов до сна. В результате получится снизить уровень сахара в крови на ночь. Вместе с тем эксперт считает, что нужно помнить о таком факторе, как инсулинорезистентность, когда замедляется усвоение углеводов.

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