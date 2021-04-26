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«Себя ведет так нагловато»: как отзываются соседи о поведении Александра Паля
Фото: Youtube / Вечерний Ургант

«Себя ведет так нагловато»: как отзываются соседи о поведении Александра Паля

Анастасия Прохорова

Звезды

Соседи актера Александра Паля уверены в том, что он ведет себя нагло.

— То ли осень, то ли в конце лета появился. Себя ведет так нагловато… Ставит машину, где хочет… Тут места распределены… Нагло, — рассказывает сосед актера.

По словам соседей, Паль живет в этом месте меньше года, но уже успел заслужить дурную славу. Домой он часто возвращается поздно и, в основном, с друзьями. С ними же и был избит экс-хоккеист ЦСКА Кевин Антипов, сообщает 5-tv.

Напомним, что в пятницу, 23 апреля, артист и двое его приятелей напали на спортсмена в Малом Левшинском переулке после того, как он вышел с празднования дня рождения одного из своих знакомых. Антипов собирался уехать домой на такси, когда компания из трех молодых людей набросилась на него и жестоко избила, а затем скрылась с места происшествия.

Читайте также: Влиятельные люди и актерская тусовка. Что известно о драке Паля с экс-хоккеистом ЦСКА

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