Кольцо с бриллиантом за 250 тысяч рублей украли на выставке в Москве

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Россия, Москва, улица Ильинка, 4 Карта всех событий

Кольцо из белого золота с бриллиантом стоимостью 250 тысяч рублей украли на выставке в столице. Об этом «Вечерней Москве» сообщили в пресс-службе МВД России по Москве.

Инцидент произошел 25 апреля по адресу улица Ильинка, дом 4. Кольцо с бриллиантом являлось выставочным экспонатом. Его примерная стоимость составляет 250 тысяч рублей.

Полиция проводит проверку и выясняет все обстоятельства случившегося.

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