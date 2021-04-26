Жизни и здоровью девочки, которую избил отец в Москве, ничего не угрожает

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Жизни и здоровью 11-летней девочки, которую, предположительно, избил ее пьяный отец в Москве, ничего не угрожает. Об этом сообщили в столичном департаменте труда и социальной защиты населения в понедельник, 26 апреля.

— В обстоятельствах произошедшего разбираются правоохранительные органы. Со своей стороны сотрудники соцзащиты, как стало известно о случившемся, посетили семью и предложили помощь, в том числе психологическую, — рассказали в ведомстве.

Девочка живет отдельно от отца. Столичная полиция проводит проверку по данному факту, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что кольцо с бриллиантом за 250 тысяч рублей украли на выставке в Москве.

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