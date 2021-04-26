Стас Пьеха назвал имена вероятных финалистов шоу «Маска»

Фото: Youtube / ЭМПАТИЯ МАНУЧИ

Певец Стас Пьеха поучаствовал в шоу «Маска». После выбывания из проекта он назвал имена вероятных финалистов.

В шоу осталось четыре участника: Крокодил, Змея, Заяц и Лама. Пьеха считает, что в костюме Змеи скрывается певица и актриса Юля Паршута, а в образе Ламы выступает оперный певец Юсиф Эйвазов. По мнению Пьехи, за маской Зайца скрывается юморист Тимур Батрутдинов.

— Наверное, Крокодил — лучшая вокальная маска, и это однозначно певец Jony (Джахид Гусейнли — Прим.«ВМ»), — цитирует артиста Teleprogramma.pro.

Ранее певица Юлия Савичева раскритиковала шоу «Маска». Она отметила, что это «шоу ради шоу». По словам Савичевой, на шоу ни зрители, ни жюри не видят участников как исполнителей, так как все эмоции и личные переживания скрыты под костюмами.

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