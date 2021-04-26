Эксперт рассказал, как выбрать надежный пылесос

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Специалист рассказал, как выбрать пылесос, который прослужит много лет.

Техноблогер Сергей Можаров при выборе пылесоса советует обращать внимание на фильтр и пылесборник. Именно от них зависит качество уборки и срок службы прибора.

Эксперт рассказал, что классический пылесос с мешком — универсальный. С помощью этого прибора удастся быстро и эффективно убрать любую грязь. При этом мощность всасывания в конце уборки останется такой же, как и в начале.

— Не все вещества, которые мы можем пропылесосить, могут оседать на поверхности или растворяться в воде. Они могут быть всякими. Шерсть от животных, к примеру, домашних. Да, она редко оседает. Она в основном будет циркулировать и дальше забивать, — пояснил Сергей Можаров.

Специалист считает, что пылесос с аквафильтром лучше не покупать тем, у кого есть домашние животные, так как слишком легкий мусор, который чаще всего бывает от питомцев, может засорять фильтры, сообщает 5-tv.

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