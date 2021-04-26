Великобритания внесла 14 россиян в антикоррупционный санкционный список

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Великобритания внесла в антикоррупционный санкционный список 14 граждан Российской Федерации. Об этом сообщили на сайте правительства Великобритании.

Отмечается, что в список вошли чиновники, бизнесмены и владельцы банков. По данным Министерства иностранных дел Британии, в декабре 2007 года они якобы были вовлечены в коррупционную схему с незаконным присвоением госсобственности на сумму 230 миллионов долларов.

Ранее британская разведка назвала Россию самой главной угрозой. По словам директора британского центра правительственной связи (GCHQ) Джереми Флеминга, наибольшие проблемы Россия якобы может доставить в сфере кибербезопасности. Кроме того, Флеминг обвинил Москву во вмешательстве в выборы других государств и в организации агрессивных операций служб разведки.

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