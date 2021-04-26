Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос равноправия после инцидента с креслом

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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен подняла вопрос о равноправии женщин из-за скандала с креслом.

По словам Урсулы фон дер Ляйен, протокольный скандал во время ее визита в Анкару вместе с главой Евросовета Шарлем Мишелем — это лишь эпизод в череде неравноправного отношения к женщинам.

— Когда я направлялась в Турцию две недели назад, я хотела, чтобы ко мне относились как к председателю Европейской комиссии. Но этого не произошло. Мое заключение: такое произошло, потому что я женщина, — сообщила председатель.

Она сказала, что «почувствовала себя раненой, одинокой как женщина и как европейка».

Такое отношение, считает фон дер Ляйен, показывает, что до пути к равноправию женщин еще слишком долго. При этом, по ее словам, она понимает, что ей проще добиться того, чтобы быть услышанной, однако у миллионов женщин такой возможности нет, сообщает Интерфакс.

По ее мнению, необходимо, чтобы о случаях нарушения прав женщин становилось известно и чтобы из такой информации и инцидентов делались выводы.

Напомним, что протокольный инцидент с председателем Европейской комиссии Урсулой фон дер Ляйен произошел во время визита в Анкару руководителей ЕС. Ей, в отличие от председателя Евросовета, не предложили сесть в кресло рядом с президентом Турции.

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