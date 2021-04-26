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Носители каких имен живут дольше остальных
Фото: pixabay.com

Носители каких имен живут дольше остальных

Анастасия Прохорова

Общество

Среди мужских и женских имен были выявлены те, что осчастливят своего обладателя долгой жизнью.

Среди женского пола много долгожительниц. Например, Александра, Екатерина, Мария и Анна, как полагают эксперты, имеют все шансы отметить столетие. Причем две последних вообще рождаются счастливыми. Им часто удается не только прожить жизнь, но и успеть в ней достичь каких-либо высот.

Александры редко заболевают. Они ведут активный образ жизни, правильно питаются и любят спорт. Обладательница имени Екатерина отличается дружелюбностью и лидерскими качествами, что также сказывается на долголетии. Большой жизненной силой обладают еще такие имена, как Ева, Эвелина, Анастасия и Ирина.

Что касается мужских имен, то среди всех выделяется Илья. Носитель этого имени часто общителен и жизнелюбив. Это помогает ему легко справляться с жизненными трудностями и тратить меньше нервов.

Также в список долгожителей вошли Геннадий, носитель крепкого здоровья, и мужчины с именами Георгий, Борис и Николай, сообщает 5-tv.

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