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Госдеп назвал Минские соглашения основой для решения конфликта на востоке Украины
Фото: state.gov

Госдеп назвал Минские соглашения основой для решения конфликта на востоке Украины

Виктория Родимкина

Внешняя политика

Соединенные Штаты Америки поддерживают Минские соглашения и считают их основой для дипломатического урегулирования конфликта в Донбассе. Об этом заявил представитель Госдепартамента США, комментируя заявление президента Украины Владимира Зеленского о необходимости внесения изменений в существующие договоренности.

— Мы продолжаем поддерживать минские соглашения как основу для дипломатического урегулирования спровоцированного Россией конфликта на востоке Украины, — заявил представитель Госдепа.

Он отметил, что Россия должна выполнить все обязательства, которые взяла на себя в связи с договоренностями, а также работать над прекращением конфликта в Донбассе. При этом, уточнял представитель ведомства, Москва должна отойти от непримиримой позиции, сообщает ТАСС.

Ранее Владимир Зеленский в интервью изданию Financial Times предложил изменить Минские соглашения — в частности, расширить количество стран — участниц переговоров в «нормандском формате». В качестве потенциальных участников Зеленский предложил США, Великобританию и Канаду.

Конфликт на востоке Украины

Украинские власти в апреле 2014 года начали военную операцию против самопровозглашенных ДНР и ЛНР, которые заявили о своей независимости после государственного переворота на Украине в феврале 2014 года. Киев неоднократно обвинял Москву во вмешательстве в конфликт на востоке страны, однако в Кремле не раз подчеркивали, что эти утверждения не соответствуют действительности.

Вопрос урегулирования ситуации в Донбассе поднимался во время встреч в Минске контактной группой, которая получила название «нормандская четверка» (Германия, Россия, Украина, Франция). За время работы стороны приняли несколько документов, регламентирующих шаги по урегулированию конфликта.

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