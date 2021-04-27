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Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 147,5 миллиона
Фото: twitter.com/XHNews

Число выявленных случаев коронавируса в мире превысило 147,5 миллиона

Виктория Родимкина

В мире

Количество выявленных случаев COVID-19 в мире превысило 147,5 миллиона. Об этом свидетельствуют данные Университета Джонса Хопкинса во вторник, 27 апреля.

Так, на утро 27 апреля число заражений составило 147 540 977. В мире за все время пандемии от инфекции скончались 3 117 438 человек.

В список стран, где зафиксировано более 10 миллионов случаев заражения коронавирусом, входят США, Индия и Бразилия.

Лидером по числу выявленных случаев COVID-19 и числу скончавшихся от вируса остается Америка. Там зафиксировано 32 124 369 случаев коронавируса, скончались 572 666 пациентов.

Ранее СМИ составили список самых безопасных стран в пандемию.

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