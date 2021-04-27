Петр Бирюков: Пропуск половодья в столичном регионе завершен

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Пропуск половодья, который прошел в штатном режиме, завершили в столице. Все водохранилища наполнены в достаточном объеме, чтобы обеспечить водой город. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы Петр Бирюков.

— Завершены мероприятия по пропуску весеннего половодья, несмотря на аномально снежную зиму пропуск «большой воды» прошел в штатном режиме. Городские службы заранее подготовили все гидротехнические сооружения и обеспечили полноценную работу водохранилищ, которые смогли принять весь талый сток с водосборных территорий, — цитирует Петра Бирюкова Telegram-канал «Городское хозяйство Москвы».

По словам заммэра, водой регион обеспечивают 15 водохранилищ, которые входят в состав Москворецко-Вазузской и Волжской систем.

Петр Бирюков уточнил, что водохранилища заполнены до плановых отметок, что соответствует 87 процентам, или 648 миллионам кубических метров, для Москворецкой водной системы и 88 процентам, или 485 миллионам кубических метров для резервной Вазузской системы. Как заметил заммэра, эти показатели гарантируют надежное снабжение водой столичного региона.

Руководитель Комплекса городского хозяйства обратил внимание, что в период пропуска половодья специалисты усилили контроль качества воды, чтобы в краны жителей столицы попадала питьевая вода, соответствующая всем требованиям гигиенических нормативов.

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