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Около 1500 пар планируют пожениться на майские праздники в столице
Фото: АГН Москва

Около 1500 пар планируют пожениться на майские праздники в столице

Полина Долганова

Общество

На предстоящие майские праздники в Москве планируют заключить брак около 1,5 тысячи пар. Об этом рассказали в пресс-службе столичного Управления ЗАГС.

Уточняется, что обычно майские праздники не слишком популярны среди молодоженов. В этом году ситуация изменилась из-за праздника Красная горка. Именно с него традиционно начинается свадебный сезон.

Отмечается, что с 1 по 10 мая в ЗАГСы Москвы, которые будут работать в обычном режиме, подано около 1500 заявлений.

В аналогичный период в 2020 году в Москве поженились более 600 пар. По статистике, май является самым непопулярным месяцем среди молодоженов, сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

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