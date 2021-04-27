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Петербург вошел в топ-3 рейтинга по числу обращений к психологам за год
Фото: pixabay.com

Петербург вошел в топ-3 рейтинга по числу обращений к психологам за год

Елена Фролова

Общество

Санкт-Петербург и Ленинградская область оказались в тройке лидеров рейтинга среди российских регионов, жители которых чаще всего обращались за помощью к психологам и психотерапевтам через телемедийный сервис.

Согласно данным исследователей, указанные специалисты оказались особенно востребованы осенью 2020 года. Чаще всего к их услугам прибегали жители Москвы, Подмосковья, а также Северной столицы и области.

При этом уточняется, что москвичи, как правило, жаловались на депрессивные и тревожные настроения, панику, страх и семейные конфликты, отмечают «Невские новости». Тем временем в Петербурге к этим проблемам добавились переживания о потере работы и тревога из-за конфликтов, которые возникали в коллективе на работе.

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депрессияСанкт-Петербургпсихолог
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