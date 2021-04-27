Столичные врачи вылечили еще 1423 пациента от COVID-19 за сутки

Фото: Кирилл Зыков / АГН Москва

В Москве за минувшие сутки от коронавируса вылечились еще 1423 человека. Об этом сообщает оперативный штаб по мониторингу и контролю ситуации с коронавирусной инфекцией в Москве в Telegram-канале во вторник, 27 апреля.

Уточняется, что общее число людей, вылечившихся от коронавирусной инфекции, увеличилось до 985 769.

Так, за сутки в столице выявили 2098 новых случаев заражения COVID-19, госпитализировано 1060 человек. За сутки в городе скончались 58 пациентов с COVID-19.

Фото: Оперштаб

Количество зафиксированных случаев коронавируса в Москве увеличилось до 1 085 094.

Ранее сообщалось, что еще в четырех торговых центрах Москвы начнут работать пункты вакцинации от COVID-19.

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