В Новой Третьяковке откроется выставка «Таисия Короткова. Темный лес»

Фото: Анна Быкова / Вечерняя Москва

Новая Третьяковка представляет персональную выставку современной художницы Таисии Коротковой «Темный лес». Автор в своем творчестве отражает темы освоения космоса, новейших технологий, наследия советской ядерной эпохи.

Художница затрагивает вопрос о том, как доисторические корни через сказку прорастают в современной культуре. В серии панорамной графики «Темный лес» секретные объекты, созданные во время холодной войны, оплетены ветвями деревьев. Таким образом создается впечатление, что перед посетителями выросли древние пирамиды или какие-либо другие монументальные объекты.

На выставке представлено более 30 работ, выполненных в различных техниках.

Выставка открыта с 29 апреля до 13 июня, сообщается на сайте галереи.

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