Настало время перемен: астролог составила гороскоп для всех знаков зодиака на 28 апреля

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Гороскоп для каждого знака зодиака подготовила астролог Надежда Сташина на 28 апреля. В этот день Луна продолжит «гостить» в созвездии Скорпиона. При этом другие планеты преимущественно будут в знаке Тельца. Все это создаст эмоциональные качели. Кроме того, главной астрологической доминантой будет Уран, с которым собирается «встретиться» Солнце.

Влияние Урана сказывается на пробуждении в людях жажды к переменам и неожиданным событиям в жизни многих. Как пояснила астролог, у некоторых на событийном уровне усилится уровень турбулентности. Это означает, что коррективы все чаще вносятся в планы большинства. Жизнь в ближайшие дни не обещает быть спокойной. При этом это идеальное время для того, чтобы резко что-то изменить или избавиться от того, что надоело.

Для Овнов это время станет хорошей возможностью для того, чтобы сделать что-то новое. Тельцам астролог не советует вспоминать былое, а также пытаться оставить все как было. Близнецам в этот день не стоит обращаться с просьбами к кому-либо, кто находится в плохом настроении.

Раки же поймают волну. Они будут прекрасно понимать, что им нужно делать. При этом звезды им рекомендуют действовать втайне от других. Львов, которые в течение длительного времени перепоручали кому-то дела, 28 апреля будет ожидать неожиданный протест. Девы смогут проявить свои ум и эрудицию. Они будут красиво формулировать свои мысли, как в устной форме, так и на бумаге.

Весам удастся тонко намекнуть близкому человеку на то, чего они хотят. Однако, если он все-таки не поймет этого посыла, то придется сказать все прямо. Скорпионам лучше всего 28 апреля отказаться от публичных выступлений. Также им нежелательно вступать в споры и дискуссии в социальных сетях. Если кто-либо пожалуется Стрельцам на жизнь, то представителям данного знака придется учесть один важный момент: в данный момент человеку нужен не совет, а понимание, сочувствие и чашечка горячего чая, отмечает «МИР 24».

Как пояснила астролог, к 28 апреля сюжеты жизни Козерогов уже приобрели определенный вектор. Теперь же в них начинают появляться новые персонажи. Водолеям следует следить за своими эмоциями. Велик риск, что у них может закончиться терпение. Эксперт советует им начать что-то новое, однако делать это нужно постепенно. Рыб же в этот день может подводить память. Лучше всего воспользоваться помощью близкого и сообразительного человека.

Источник: mir24.tv

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