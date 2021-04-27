Кабмин РФ готовит запрет на вылов китов, дельфинов и морских свиней

Фото: pixabay.com

Правительственная комиссия по законопроектной деятельности одобрила изменения в законодательство России, которые подразумевают запрет на ловлю китов, дельфинов и морских свиней. Об этом сообщила пресс-служба вице-премьера РФ Виктории Абрамченко во вторник, 27 апреля.

По данным пресс-службы, законопроект устанавливает запрет на осуществление промышленного и прибрежного рыболовства китообразных. Помимо этого, планируется установить более строгий режим регулирования рыболовства морских млекопитающих, вплоть до запрета ловли их отдельных видов.

— Вопрос об установлении постоянного запрета на вывоз китообразных за пределы территории РФ будет проработан на уровне Евразийского экономического союза, — добавили в пресс-службе.

По словам Абрамченко, такая инициатива является продолжением действий правительства России в вопросе защиты и охраны морских животных.

Вице-премьер добавила, что задачей властей является сохранение всего спектра биоразнообразия в России, в том числе водных ресурсов, которые имеют значительное влияние на экосистему.

Читайте также: Служба спасения морских млекопитающих появится на Камчатке