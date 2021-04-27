«Будут еще очаги»: вирусолог назвал условие крупных вспышек COVID-19 в других странах

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Индия продолжает бить антирекорды по количеству заболевших коронавирусной инфекцией. За последние сутки в стране зафиксировано более 352 тысяч заболевших. Медицинская система страны, где живет полтора миллиарда граждан, не справляется: в больницах не хватает коек, медицинского кислорода.

Академик РАН, научный руководитель НИИ вакцин и сывороток им Мечникова Виталий Зверев в эфире сетевого вещания «Вечерней Москвы» назвал главное условие крупных вспышек COVID-19 в других странах. По его словам, это несоблюдение мер безопасности на уровне государства.

Подробности в видеосюжете «ВМ»:

Коронавирус в Индии - опасность для всего человечества?

— То, что в Индии произошло, прежде всего, связано с мерами, которые принимает страна. Если упустили ситуацию, такое может произойти в любой стране. Когда это все начиналось, я сразу сказал, что 70 процентов людей на планете перенесут коронавирус в той или иной форме. В Индии 1,5 миллиарда человек, как и в Африке, это не последний очаг, будут еще. Это может ничем не грозить для жителей других стран, если будут приняты правильные ответные меры. Те страны, которые ограничили въезд и выезд, с ситуацией справились. Для нас пока ничего страшного не происходит, угроз для других стран пока нет, — пояснил Зверев.

По его словам, индийцы не будут распространять вирус, как китайские туристы, которые «разъезжали по другим странам».

— Третья волна в Европе началась после снятия ограничений: в некоторых регионах народ вышел на улицу, там был подъем заболеваемости. Это происходит там, где праздники собирают большое количество людей, но ко всему можно подготовиться, если соблюдать меры безопасности, — подытожил собеседник.

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