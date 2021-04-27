Вячеслав Фетисов и Лео Бокерия стали почетными гражданами Московской области

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Звание «Почетный гражданин Московской области» было присвоено кардиохирургу Лео Бокерии и хоккеисту Вячеславу Фетисову 27 апреля. Об этом заявил губернатор Подмосковья Андрей Воробьев во время обращения к жителям региона.

— Это несказанная честь для меня — оказаться в когорте великих людей Московской области и нашей страны, — поделился Вячеслав Фетисов.

Он также добавил, что среди этих людей находятся великие врачи, конструкторы и ученые, отмечает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Он также добавил, что считает Московскую область уникальным регионом, в котором прослеживается весь процесс развития российского государства. В заключение знаменитый хоккеист назвал область великой.

Напомним, что в феврале текущего года почетным гражданином региона стал министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу.

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