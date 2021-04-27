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Молодые люди попытались дважды обокрасть салон красоты в центре Москвы
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Молодые люди попытались дважды обокрасть салон красоты в центре Москвы

Илья Ашуров

Происшествия
Россия, Москва, Садовая-Самотёчная улица Карта всех событий

Полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в краже из салона красоты в центре Москвы. Об этом во вторник, 27 апреля, «Вечерней Москве» сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по столице полковник внутренней службы Владимир Васенин.

Задержанными оказались 18-летние молодые люди. В один из дней, разбив окно, они проникли в маникюрный салон, расположенный на Садовой-Самотечной улице. Затем злоумышленники похитили из салона три колонки, мобильный телефон и другие ценные вещи. После этого они скрылись. На этом молодые люди не остановились: через некоторое время они вернулись в салон, чтобы вновь что-нибудь украсть. Однако на этот раз их задержали с поличным прямо на месте преступления.

Правоохранительные органы возбудили уголовное дело по статье «Кража».

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