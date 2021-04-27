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Путин заявил, что правительство продолжит выстраивать меры поддержки семей
Фото: Администрация президента РФ / РИА Новости

Путин заявил, что правительство продолжит выстраивать меры поддержки семей

Анастасия Волоснова

Внутренняя политика

Правительство продолжит поэтапно выстраивать меры поддержки российских семей. Об этом рассказал президент России Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании РФ во вторник, 27 апреля.

По словам президента, он вместе с правительством должен заняться вопросами поддержки семей в России. В частности, над мерами будет работать вице-премьер РФ Татьяна Голикова, уточнил глава государства.

— Ну, будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно, — приводит РИА Новости слова Путина.

Напомним, в послании Федеральному собранию президент РФ Владимир Путин сообщил о новых мерах поддержки семей с детьми. Так, он предложил выплачивать неполным семьям с детьми в возрасте от 8 до 16 лет более 5,5 тысячи рублей. Также по десять тысяч рублей планируется выделить на детей, которые в 2021 году пойдут в первый класс и семьям с детьми-школьниками. Кроме того, власти хотят увеличить оплату больничного по уходу за ребенком до 7 лет. Кроме того, ежемесячные выплаты по 6350 рублей смогут получить беременные женщины, если они встанут на учет.

Главные тезисы послания Владимира Путина Федеральному собранию можно прочитать ЗДЕСЬ >>>

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