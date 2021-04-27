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Власти Москвы рассказали о новой функции на портале поставщиков 
Фото: Pexels / Andrea Piacquadio

Власти Москвы рассказали о новой функции на портале поставщиков 

Кирилл Николаев

Город

На портале поставщиков появилась возможность установить требования для обеспечения гарантийных обязательств в закупках услуг и работ. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщил руководитель Департамента Москвы по конкурентной политике Иван Щербаков.

По его словам, появление возможности устанавливать подобное требование поспособствует здоровой и добросовестной конкуренции. Эта функция доступна в интерфейсе портала поставщиков при формировании закупки. Для того, чтобы воспользоваться новой возможностью при заполнении сведений о контракте достаточно отметить поле «Требуется обеспечение контракта».

Столичным заказчикам напомнили, что устанавливать требование гарантийного обеспечения контракта в личном кабинете на портале поставщиков можно при публикации закупок по котировочной сессии. Размер денежного обеспечения не превышает 100 тысяч рублей, сообщили на официальном сайте мэра Москвы.

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