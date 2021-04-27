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Зеленский посетил позиции украинских военных на границе с Крымом
Фото: president.gov.ua

Зеленский посетил позиции украинских военных на границе с Крымом

Иван Юминов

Внешняя политика

Президент Украины Владимир Зеленский посетил позиции украинских военных на границе с Крымом. Об этом сообщили в пресс-службе офиса главы государства во вторник, 27 апреля.

— Очень важно как на передовой, так и в резерве видеть состояние наших военных, состояние нашей армии — техническое и психологическое. Это важно для того, чтобы понимать: то, что войска отходят, не значит, что армия не должна быть готовой к тому, что может в любой момент быть возвращение войск к границам нашей страны, — рассказал украинский президент.

В ходе визита Зеленский, в частности, посетил базовый лагерь военных около села Чаплинка и передал двум военным подразделениям приборы ночного видения и тепловизоры, сообщает ТАСС.

Ранее в Крыму ответили Германии на претензии из-за закрытия Россией части Черного моря.

Крымский вопрос

Крымский полуостров стал частью Российской Федерации после проведения референдума в 2014 году. Тогда 96,77 процента избирателей Крыма и 95,6 процента жителей Севастополя высказались за воссоединение региона с РФ.

Киев не признает итоги голосования и считает Крым частью Украины. Российская сторона неоднократно заявляла, что жители полуострова проголосовали в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН. По словам президента России Владимира Путина, вопрос Крыма «окончательно закрыт».

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КрымВладимир ЗеленскийУкраина
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