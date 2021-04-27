Центр киберугроз: В пандемию активизировались хакеры

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Центр киберугроз предупредил о том, что в пандемию коронавируса активизировались мошенники.

Хакеры, которые используют пандемию коронавирусной инфекции для обмана, совершают кибератаки и манипулируют людьми на тему COVID-19.

— Созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве «приманки» использовалась тема коронавирусной инфекции, — рассказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Он добавил, что из-за стресса люди становятся больше подвержены таким уловкам, которые в связи с пандемией стали использовать новые реалии и форматы.

По словам Мурашова, только за последние две недели марта прошлого года количество компьютерных атак методом социальной инженерии возросло в 10 раз, сообщает РИА Новости.

Мошенники часто используют рассылку писем по электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой на вредоносную программу или сайт.

— Источники таких писем маскируются под официальные организации, например, Всемирную организацию здравоохранения, страховую или благотворительную некоммерческую компанию, — объяснил эксперт.

Компьютерные атаки хакеры используют с целью получить конфиденциальную информацию пользователей или денежные средства путем вымогательства.

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