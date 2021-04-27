Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Центр киберугроз: В пандемию активизировались хакеры
Фото: pexels.com/Markus Spiske

Центр киберугроз: В пандемию активизировались хакеры

Анастасия Прохорова

Общество

Центр киберугроз предупредил о том, что в пандемию коронавируса активизировались мошенники.

Хакеры, которые используют пандемию коронавирусной инфекции для обмана, совершают кибератаки и манипулируют людьми на тему COVID-19.

— Созданный вокруг COVID-19 информационный фон привел к росту числа компьютерных атак методом социальной инженерии, в которых в качестве «приманки» использовалась тема коронавирусной инфекции, — рассказал заместитель директора российского Национального координационного центра по компьютерным инцидентам Николай Мурашов.

Он добавил, что из-за стресса люди становятся больше подвержены таким уловкам, которые в связи с пандемией стали использовать новые реалии и форматы.

По словам Мурашова, только за последние две недели марта прошлого года количество компьютерных атак методом социальной инженерии возросло в 10 раз, сообщает РИА Новости.

Мошенники часто используют рассылку писем по электронной почте с вредоносным вложением или ссылкой на вредоносную программу или сайт.

— Источники таких писем маскируются под официальные организации, например, Всемирную организацию здравоохранения, страховую или благотворительную некоммерческую компанию, — объяснил эксперт.

Компьютерные атаки хакеры используют с целью получить конфиденциальную информацию пользователей или денежные средства путем вымогательства.

Главные факты по теме коронавируса в России и мире можно прочитать ЗДЕСЬ>>>

Читайте также: Сайт Белорусской АЭС атаковали хакеры

хакерские атакихакерыпандемия
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Анастасия Заводовская
Анастасия Заводовская

«После съемок он увез меня в лес»: Елена Проклова рассказала о насилии

Елена Кондратьева-Сальгеро
Елена Кондратьева-Сальгеро

Добро на дикость: почему азиатов в Америке можно обижать

Все мнения
О проекте
Читайте нас в