Художник, который изобрел телеграф: для школьников разработали юбилейный урок о Сэмюэле Морзе

Фото: Департамент образования и науки Москвы

27 апреля исполняется 230 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе. К этому дню специалисты Городского методического центра разработали интерактивное пособие, посвященное жизни этого выдающегося американского художника, который внезапно увлекся изобретательством.

С помощью юбилейного урока «230 лет со дня рождения Сэмюэля Морзе. Художник, который изобрел телеграф» можно узнать о семье Морзе и его картинах, об увлечении электричеством и препятствиях, которые ему пришлось преодолеть. Для многих школьников жизнь этого человека может стать вдохновляющим примером в поисках собственного предназначения. Также учащиеся выяснят, каково было принципиальное отличие нового телеграфного аппарата от прежних, по какому принципу Сэмюэль Морзе создавал свою азбуку и как звучала первая закодированная им фраза.

В уроке можно найти интересные междисциплинарные задания. Ребятам предлагается ответить на вопросы викторины, поломать голову над увлекательными заданиями и попытаться расшифровать слова с помощью «морзянки». Кроме того, пособие содержит проект, который позволит юным изобретателям собрать собственный телеграфный аппарат и подключить его к компьютеру.

Стоит отметить, что материалы урока могут быть интересны не только школьникам, но и их родителям, учителям информатики, физики, истории, классным руководителям.

Проект «Юбилейный урок» реализуется Городским методическим центром Департамента образования и науки города Москвы с 2014 года. Юбилейные уроки — это интерактивные пособия для работы в школе и самостоятельного изучения, которые посвящены значимым датам в истории, науке, культуре России и мира. Все уроки можно найти на сайте проекта.

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