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Акцию по сдаче крови запустили в трех торговых центрах Санкт-Петербурга
Фото: Софья Сандурская / АГН Москва

Акцию по сдаче крови запустили в трех торговых центрах Санкт-Петербурга

Елена Фролова

Здоровье

Донорскую акцию в торговых центрах запустили Петербургская станция переливания крови и движение «Красная гвардия». Желающие могут пройти донацию с 27 по 29 апреля на территории трех городских торговых центров.

Для того чтобы присоединиться к этому мероприятию, нужно взять с собой оригиналы документа, удостоверяющего личность, и СНИЛС. Перед процедурой врач тщательно осмотрит пациента.

Так, регистрацию в первый день акции прошли порядка 60 человек. По мнению организатора подобного мероприятия — #ПульсРайона — Святослава Данилова, это говорит о востребованности мобильных пунктов.

— Основное преимущество — близость к дому, удобство. Чтобы спасти чью-то жизнь, не нужно тратить свое время на поездку в специальный донорский пункт. Можно просто прийти в любой из трех торговых центров Красногвардейского района, — объяснил Святослав Данилов.

По его словам, в подобных акциях уже нет ничего необычного, отмечают «Невские новости». В течение года таких мероприятий проводится много.

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