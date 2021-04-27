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Законопроект о получении иностранцами ВНЖ в обмен на инвестиции внесли в Госдуму
Фото: Пресс-служба Госдумы

Законопроект о получении иностранцами ВНЖ в обмен на инвестиции внесли в Госдуму

Иван Юминов

Закон

Правительство России внесло в Государственную думу законопроект, который позволит иностранцам получить вид на жительство (ВНЖ) в стране в обмен на инвестиции. Это следует из документа, опубликованного в электронной базе данных парламента во вторник, 27 апреля.

— В условиях усиления конкурентной борьбы с развитыми зарубежными странами за инвесторов, предпринимателей, специалистов высокой квалификации, способствующих ускоренному технологическому обновлению и развитию российской экономики, созданию высокопроизводительных рабочих мест с достойной заработной платой, необходимо создание максимально благоприятных условий для привлечения таких иностранных граждан, — говорится в пояснительной записке.

В случае принятия новых правил иностранцы смогут получить ВНЖ без оформления разрешения на временное проживание (РВП). Для этого потребуется инвестировать в экономику России в соответствии с критериями правительства. Этот же статус смогут получить члены семьи инвестора, отмечается на сайте базы данных парламента.

Ранее в Госдуме оценили ужесточение наказания за пьяную езду.

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