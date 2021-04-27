Город
ГородВластьИсторияМой районНаукаНедвижимостьОбразованиеТранспортТуризм
Политика
ПолитикаВнешняя политикаВнутренняя политика
Общество
ОбществоАрмияДетиЖивотныеЗаконЗвездыЗдоровьеИсторияКурьезыНаукаОбразованиеРелигияТехнологииТуризм
Культура
КультураАфишаЖивописьКиноЛитератураМузыка
Спорт
СпортНорма жизниФизкультураМосковские клубы
Происшествия
Вечерка ТВ
Печатная версия
Мой район
Московский журнал
Спецпроекты
Медиагалерея
Опросы
О газете
Реклама
Вакансии
Подписка на бумажные издания
Архив газеты
Правовая информация
Главное
Карта городских событий
Смотреть карту
Около шести тысяч самозанятых в России воспользовались мерами поддержки
Фото: freepik.com

Около шести тысяч самозанятых в России воспользовались мерами поддержки

Иван Юминов

Общество

Примерно шесть тысяч самозанятых из 2,2 миллиона в России воспользовались мерами поддержки. Об этом заявила заместитель министра экономического развития страны Татьяна Илюшникова во вторник, 27 апреля.

— С одной стороны, сам режим — по принципу «не мешай», и 2,2 миллиона (самозанятых — прим. «ВМ»), возможно, они не все нуждаются в нашей с вами опеке. С другой стороны, цифра шесть тысяч на фоне двух миллионов — конечно, это незначительно, — рассказала замминистра.

В пилотном режиме статус самозанятого в России можно было получить с 1 января 2019 года в некоторых регионах. С 1 июля 2020 года он заработал во всех субъектах страны. Режим позволяет платить четыре процента налогов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что проект по поддержке самозанятых стартовал в Москве.

Читайте также: Москвичек пригласили на конференцию о самозанятости в комплексе «Техноград»

статистикасамозанятыемеры поддержки
Google newsYandex newsYandex dzenMail pulse
«Вечерка ТВ» в прямом эфире
Сетевое вещание. «Вечерняя Москв...
Последнее
Все новости
Мнения
Виталий Милонов
Виталий Милонов

Знания или пропаганда: кто маскируется под просветителей

Игорь Воеводин
Игорь Воеводин

Последнее искушение филателиста

Юрий Барзыкин
Юрий Барзыкин

Пока Турция под запретом: где отдохнуть российскому туристу

Сергей Лесков
Сергей Лесков

«Больше вреда, чем пользы»: зачем поправили закон о просвещении

Митрополит Калужский и Боровский Климент 
Митрополит Калужский и Боровский Климент 

Читателю нужна книга, а писателю — отклики

Марина Хорол
Марина Хорол

Пять критериев хорошей еды

Андрей Бочкарев
Андрей Бочкарев

Город поддерживает застройщиков

Все мнения
О проекте
Читайте нас в