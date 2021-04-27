Около шести тысяч самозанятых в России воспользовались мерами поддержки

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Примерно шесть тысяч самозанятых из 2,2 миллиона в России воспользовались мерами поддержки. Об этом заявила заместитель министра экономического развития страны Татьяна Илюшникова во вторник, 27 апреля.

— С одной стороны, сам режим — по принципу «не мешай», и 2,2 миллиона (самозанятых — прим. «ВМ»), возможно, они не все нуждаются в нашей с вами опеке. С другой стороны, цифра шесть тысяч на фоне двух миллионов — конечно, это незначительно, — рассказала замминистра.

В пилотном режиме статус самозанятого в России можно было получить с 1 января 2019 года в некоторых регионах. С 1 июля 2020 года он заработал во всех субъектах страны. Режим позволяет платить четыре процента налогов при работе с физическими лицами и шесть процентов — при работе с компаниями, отмечает ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что проект по поддержке самозанятых стартовал в Москве.

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