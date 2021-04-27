Американских школьников осудили в Сети за шутку над смертью Джорджа Флойда

Фото: Youtube / NBC News

Учеников средней школы Северной Каролины осудили в Сети за фото с пародией на смерть афроамериканца Джорджа Флойда. Снимок был опубликован на странице образовательного учреждения в Facebook.

На фотографии изображены два подростка, один наступает другому коленом на шею. Школьник лежит лицом вниз и держит руки за спиной, как при задержании полицией. Фото подписано: «Добро пожаловать в Южный Колдуэлл».

Директор школы Филипп Литтл записал видеообращение, опубликованное на официальной странице учебного заведения. В нем директор осудил подростков за совершенный проступок и пообещал провести расследование.

­— Это пошатнуло эмоциональное благополучие наших студентов, преподавателей и нашего сообщества, — рассказал он в видео.

Джордж Флойд был задержан полицейскими 25 мая 2020 года, его подозревали в использовании фальшивых купюр. Момент ареста попал на видео, где видно, как сотрудник полиции придавил коленом шею мужчины. Флойд скончался в больнице, а после его смерти по Америке прокатилась волна массовых протестов.

Ранее сообщалось, что полицейского, производившего задержание, признали виновным в смерти Джорджа Флойда.

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