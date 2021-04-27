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Дептранс Москвы объяснил, зачем беспилотникам нужны «цифровые двойники»
Фото: Сергей Ведяшкин / АГН Москва

Дептранс Москвы объяснил, зачем беспилотникам нужны «цифровые двойники»

Кирилл Николаев

Транспорт

Научно-исследовательский институт (НИИ) «МосТрансПроект» разрабатывает «цифровые двойники». Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

Отмечается, что «цифровые двойники» — это электронные карты, в которых данные о дороге собраны с точностью до двух миллиметров. В первую очередь они необходимы для беспилотников. Карта помогает автомобилю двигаться при плохой погоде и освобождает вычислительные мощности транспортного средства.

Дептранс Москвы объяснил, зачем беспилотникам нужны «цифровые двойники»Фото: Telegram / Дептранс

Дептранс напомнил, что беспилотник имеется на базе Первой Градской больницы имени Н. И. Пирогова. Он по расписанию собирает биоматериалы в трех корпусах медицинского учреждения и отвозит их в лабораторию. Технология избавила медицинский персонал от контакта с потенциально опасными грузами.

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