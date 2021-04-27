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Центр «Вектор» будет разрабатывать тест-системы для предотвращения пандемий
Фото: Сергей Киселев / АГН Москва

Центр «Вектор» будет разрабатывать тест-системы для предотвращения пандемий

Анастасия Волоснова

Общество

В центре «Вектор» планируют разрабатывать тест-системы для предотвращения будущих пандемий за четыре дня. Об этом рассказал глава центра Ринат Максютов.

Он напомнил, что в центре за пять дней разработали два прототипа тест-системы ПЦР, которые использовали для борьбы с коронавирусом с начала пандемии.

Ранее президент РФ Владимир Путин в послании Федеральному Собранию поручил обеспечить подготовку тестов, если случится новая пандемия.

— Нами за пять дней были разработаны два прототипа тест-системы ПЦР в реальном времени, которые в дальнейшем эффективно применялись в течение всего первого квартала и закрывали все вопросы по мониторингу данного вируса в РФ. Мы уверены, что теперь с этой задачей мы справимся, — ответил Максютов на поручение президента.

По словам Максютова, «Вектор» также занимался разработкой оптимального протокола тестирования, пишет ТАСС.

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