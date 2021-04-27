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Новогоднее застолье в ТиНАО закончилось убийством
Фото: Pixabay

Новогоднее застолье в ТиНАО закончилось убийством

Кирилл Николаев

Происшествия
Россия, Москва, поселение Московский Карта всех событий

Щербинский районный суд Москвы на основании обвинительного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор по уголовному делу в отношении мужчины за убийство знакомого во время новогоднего застолья. Об этом во вторник, 27 апреля, сообщили на сайте прокуратуры столицы.

Инцидент произошел в поселении Московский. Мужчина праздновал со своими знакомыми наступление Нового года. В ночь на 1 января 2019 года между мужчинами произошел конфликт. Один из них нанес потерпевшему удар ножом и скрылся с места преступления. Врачам не удалось спасти мужчину.

Обвиняемый отрицал свою вину, но следователи предоставили суду неопровержимые доказательства. В результате мужчину приговорили к 9,5 года лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима с ограничением свободы сроком на 1 год 6 месяцев.

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